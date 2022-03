Uomini e Donne, anticipazioni del giorno: spoiler e ultime news 17 marzo 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ci siamo, sta per tornare il classico appuntamento pomeridiano con il dating show più amato di sempre. Insieme a Maria De Filippi, Tina e Gianni siamo pronti a scoprire gli amori di dame e cavalieri di tutte le età! Anche oggi la puntata tornerà puntuale alle 14.45 su Canale 5. Scopriamo qualche indiscrezione al riguardo!

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano

Sarà nuovamente Ida Platano la protagonista di oggi, 17 marzo 2022: si continuerà a discutere della sua frequentazione con Alessandro. Ci sono state, ultimamente, diverse discussioni tra i due: la bellissima Ida è addirittura uscita dallo studio nel momento del ballo. Cosa sarà accaduto dietro le quinte? Probabilmente lo scopriremo proprio oggi. Ciò che Ida non sopporta sono gli attacchi che le vengono fatti di continuo, soprattutto da pare di Tina Cipollari. Ma questo cosa c’entra con Alessandro? Semplice, Ida non apprezza il fatto che lui non la difenda. Sembra però “l’amore non sia bello se non è litigarello” e i due passeranno insieme un fine settimana. Come andrà a finire?

Pinuccia, Matteo Ranieri e Federica

Ultimamente sta avendo un certo spazio anche Pinuccia: l’interruzione della sua frequentazione con Alessandro l’ha fatta molto soffrire, e Tina non l’ha certo risparmiata. La situazione è degenerata a un punto tale che Pinuccia è scoppiata a piangere davanti alle telecamere. Ancora, è la volta del trono classico: Matteo Ranieri si è messo in gioco ed è andato da Federica per cercare di convincerla a tornare in studio. La ragazza apprezza il gesto e decide di tornare, ma gli scontri non sono finiti: infatti la giovane si scontrerà con Valeria, sua rivale in amore. Quest’ultima non ha preso affatto bene l’azione di Matteo e si scatenerà una nuova discussione. Il tronista prova a calmare le acque, ci sarà riuscito?

