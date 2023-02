Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 febbraio 2023: Alessandro e Pamela, ultime news su Ivan e Armando

Inizia una nuova settimana e nulla cambia per i telespettatori affezionati di Canale 5. Anzi, anche oggi, come sempre, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Tra storie d’amore, conoscenze interrotte, scontri e dame e cavalieri del parterre che sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi. Così come i giovani tronisti. Ma oggi cosa succederà nel salotto televisivo? Maria De Filippi su chi punterà i riflettori? Ecco tutte le anticipazioni.

Alessandro e Pamela lasciano insieme Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni su Uominiedonneclassicoeover, oggi si parlerà del trono Over. E si tornerà su Alessandro, il cavaliere di San Giorgio a Cremano, e Pamela. I due, dopo alti e bassi e segnalazioni, hanno deciso di viversi fuori, di conoscersi meglio lontano dai riflettori. E oggi, a quanto pare, abbandoneranno mano nella mano lo studio. Con tanto di anello e promessa d’amore!

Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Ma non finisce qui. Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile. A quanto pare Armando ha chiesto a Desdemona di uscire, ma non mancheranno le critiche in studio, soprattutto da parte di Gianni Speri. Anzi, ci sarà un’accesa lite tra cavaliere e opinionista. Secondo quest’ultimo, infatti, Armando non prova interessa per nessuna: è lì solo per pubblicità?

Ivan e Tina, ultime news

Tra i protagonisti della puntata di lunedì 20 febbraio anche Ivan, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che aveva deciso di conoscere Desdemona e Paola. E che aveva palesato il suo interesse anche per l’opinionista Tina Cipollari, mettendola in difficoltà. Oggi il cavaliere dovrà fare i conti con diverse porte in faccia: le conoscenze verranno interrotte? E perché?

Non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 14.45, per scoprirlo. I colpi di scena non mancheranno!