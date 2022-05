Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 maggio 2022: il ritorno di Isabella e Fabio, le novità su Alessandro Vicinanza

Dopo aver visto al centro dello studio, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra riavvicinamenti e fraintendimenti, oggi torna il classico appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Si continuerà a parlare di loro o la padrona di casa, Maria De Filippi, deciderà di voltare pagina?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano a Uomini e Donne

Stando alle prime anticipazioni, oggi in studio torneranno Isabella Ricci e Fabio Mantovano, i due che proprio all’interno del programma si sono conosciuti. E innamorati. Insieme, infatti, mano nella mano, hanno lasciato la trasmissione e ora sembrerebbero essere pronti per giurarsi amore eterno, per dirsi ‘si’. Insomma, per un matrimonio!

Le ultime novità su Biagio e Alessandro Vicinanza

Ma non finisce qui. Nella puntata di oggi, molto probabilmente, Tina Cipollari continuerà a punzecchiare il cavaliere napoletano Biagio Di Maro, uno dei più discussi del parterre maschile, e gli chiederà di fare una passerella sulle noti di una canzone che ha scelto lei. Al centro dello studio, poi, Alessandro Vicinanza, l’ex corteggiatore di ida Platano, che ora pare stia conoscendo una nuova ragazza: sarà la volta buona?