Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 maggio 2022: Ida e Riccardo, Fabio e Isabella come ospiti

Torna, come ogni pomeriggio, l’appuntamento imperdibile su Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre, quello che da anni, ormai, appassiona milioni di telespettatori. Oggi, molto probabilmente, al centro dello studio siederà ancora una volta Ida Platano, che pochi giorni fa è stata protagonista di un lungo confronto con il suo ex compagno, Riccardo Guarnieri.

Ida Platano dice addio a Riccardo Guarnieri?

Stando alle anticipazioni, pare che Ida oggi dica ‘addio’ a Riccardo Guarnieri. E lo faccia per davvero. Niente balli in studio, conversazioni a fine registrazione perché quel capitolo ormai va chiuso: per entrambi l’amore è finito, l’amicizia da parte della donna non potrà mai esserci. Anzi, Ida continuerà la sua frequentazione con Marco, mentre Riccardo tenterà di ricucire il rapporto con Gloria, che però sembra convinta nel suo ‘no’.

Fabio e Isabella di Uomini e Donne pronti al matrimonio

Ma non finisce qui. Nella puntata di oggi, molto probabilmente, ritorneranno in studio Isabella e Fabio, i due che proprio lì, a Uomini e Donne, si sono conosciuti e innamorati. Racconteranno al pubblico la loro storia d’amore, che ora toccherà l’apice del sogno: il matrimonio. Fabio e Isabella, infatti, sono pronti a dirsi ‘si’ e a convolare a nozze.

Le esterne di Luca e Veronica

I telespettatori, a quanto pare, dovranno fare a meno delle esterne dei due tronisti, Luca e Veronica. Da una parte lo chef e pugile che sta continuando a conoscere Lilli e Soraia e sembrerebbe essere a un passo dalla scelta, dall’altra Veronica divisa tra Andrea, Federico e Matteo.