Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio 2022: Tina contro Ida e Riccardo

Inizia una nuova settimana e questo vuol dire che, tra poche ore, su Canale 5 prenderà il via una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori nella fascia pomeridiana. Dopo aver visto al centro dello studio Biagio, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile, e Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta, oggi si partirà con Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra non poche polemiche.

Le ultime novità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Stando alle anticipazioni, la puntata di oggi si aprirà con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storica coppia di ex fidanzati. Per Ida arriveranno in studio due corteggiatori, ma lei deciderà di conoscerne solo uno. E lo stesso farà Riccardo, che ha pensato bene di uscire con una dama del trono Over. Tutto ‘normale’, se non fosse che questo scatenerà l’ira dell’opinionista Tina Cipollari, che è ancora convinta che tra i due ci sia intesa e complicità. Sarà davvero così? Ci sarà un ritorno di fiamma?

La sfilata oggi a Uomini e Donne

E non finisce qui. Molto probabilmente oggi ritornerà la tanto attesa sfilata delle dame del trono over. Ancora non è chiaro quale sarà il tema, ma sicuramente non mancheranno le risate e le polemiche. Tra palette, voti e donne che si sentiranno, almeno per qualche ora, delle top model.

Trono Classico: Luca e Aurora, cosa è successo

Spazio al trono Over sì, ma non mancherà occasione per parlare di Luca Salatino, che è ormai a un passo dalla finale. Dopo la discussione in studio della scorsa settimana, pare che il tronista abbia deciso di riportare in esterna Aurora, la corteggiatrice che aveva pensato bene di abbandonare lo studio. Avranno chiarito? O ci saranno ancora dubbi sul vero interesse di lei?