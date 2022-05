Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 maggio 2022: la sfilata, le ultime news su Riccardo e Ida

Dopo aver visto al centro dello studio (o meglio fuori) Riccardo e Ida, con i loro continui battibecchi e fraintendimenti, e dopo le esterne di Luca Salatino, che è ormai a un passo dalla scelta, oggi torna l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Ma l’attenzione su chi sarà rivolta? Si tornerà a parlare degli over?

La sfilata degli uomini a Uomini e Donne

Oggi, molto probabilmente, la puntata si aprirà con l’amatissima sfilata. Questa volta sulla passerella, un po’ come dei veri modelli, saliranno gli uomini del trono Over. Non mancheranno le risate, le polemiche e le provocazioni, soprattutto di Riccardo che, stando alle anticipazioni, si avvicinerà a Ida, le regalerà delle rose rosse e si lascerà andare. Sarà la volta buona?

Ida e Riccardo escono insieme dallo studio

Dopo litigi, continue discussioni e fraintendimenti, finalmente la bella notizia: Ida e Riccardo, che erano a un passo dal matrimonio, hanno deciso di uscire mano nella mano insieme dallo studio di Uomini e Donne. Si chiariranno lontano dalle telecamere: ci sarà un ritorno di fiamma? O li rivedremo a settembre?

Le esterne di Veronica: chi sceglie tra Matteo e Andrea

Ma non finisce qui. Oggi al centro dello studio, dopo le esterne di Luca, potrebbe sedere Veronica, la tronista che sta continuando a frequentare Matteo e Andrea. La ragazza ha già scelto e, secondo le anticipazioni (attenzione allo spoiler), ha deciso di conoscere meglio, lontano da occhi indiscreti, Matteo. Come reagirà il ‘nemico’?