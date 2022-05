Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 maggio 2022: Ida e Riccardo, le esterne di Veronica

Dopo aver visto la sfilata degli uomini con la vittoria di Alessandro, l’arzillo signore che con la sua eleganza ha sedotto e conquistato tutte le donne, e aver ritrovato al centro dello studio Nadia e Massimiliano, che hanno raccontato come procede il loro amore lontano dalle telecamere, oggi andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne. Ma su chi saranno puntati i riflettori ora che il dating show, amatissimo e seguitissimo, è quasi agli sgoccioli?

Le esterne della tronista Veronica

Nella puntata di oggi, molto probabilmente, un po’ di spazio sarà dedicato alla tronista Veronica, quella che si sta facendo apprezzare per la sua determinazione e chiarezza. La ragazza, ormai da settimane, sta conoscendo meglio Matteo e Andrea e proprio tra di loro si nasconde la scelta. Come saranno andate le ultime esterne ora che la fine sta per arrivare? Ci saranno stati baci passionali?

Ida e Riccardo escono dallo studio di Uomini e Donne insieme

Protagonisti potrebbero essere, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la discussione, le lacrime, la poca chiarezza, Ida è arrivata al limite e ha chiesto a Riccardo di parlarle, di mettere da parte l’orgoglio e il passato. Lui, durante la sfilata, le ha regalato le rose, poi insieme sulla passerella, tra non poco imbarazzo, hanno giocato e scherzato. Oggi decideranno di uscire mano nella mano dallo studio per riprovarci fuori e lontano dalle telecamere?