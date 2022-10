Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 ottobre: triangolo Riccardo, Ida e Alessandro, Monica e Federico

Uomini e Donne anche oggi ritorna per farci compagnia nel primo pomeriggio di Canale 5, a partire dalle 14.45, con l’immancabile presenza di Maria De Filippi alla conduzione, instancabile e sempre pronta ad intrecciare le vite dei protagonisti del programma. Anche oggi ne vedremo delle belle, a partire soprattutto dal trono over, dove ci saranno importantissime novità per quanto riguarda l’amore, sempre protagonista delle intricate vicende che contornato il programma. Per le anticipazioni della giornata di oggi, giovedì 27 ottobre, non vi rimane che continuare a leggere il nostro articolo!

Uomini e Donne, le anticipazioni per oggi

Cosa accadrà nello studio del dating show di Canale 5? Niente di ufficiale per il momento, e le indiscrezioni sul caso sono davvero poche. Tuttavia, sappiamo che quella di oggi sarà una puntata scoppiettante e piena di colpi di scena. Dopo i tanti sconvolgimenti che hanno interessato Ida e Alessandro, ora potrebbe arrivare l’ennesimo colpo di scena. Infatti, seppur timidamente, Riccardo Guarnieri era già intervenuto nelle discussioni che c’erano state e che avevano coinvolto anche Roberta Di Padua. Ora però il suo sentimento celato per Ida Platano potrebbe uscire nuovamente allo scoperto. Forse Ida Platano è ancora nei pensieri di Riccardo Guarnieri, il quale continuerà a manifestare apertamente un certo fastidio nei confronti di Alessandro e tutti gli altri corteggiatori della bella siciliana.

Federico Dainese, Noemi e Monica

Intanto, per quanto riguarda il trono over, ricordiamo che Federico Dainese nell’ultima puntata ha fatto un grande passo in avanti, baciando una delle sue corteggiatrici, in particolare proprio Noemi. Ma se da una parte questa storia evolve per il meglio, con maggiore complicità e sintonia tra i due, dall’altra, qualcun altro non è proprio entusiasta della situazione venutasi a creare. Proprio Monica, nonostante la sua esterna con Federico sia andata alla grande, annuncia di voler lasciare il programma e chiudere definitivamente la faccenda.