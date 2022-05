Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 maggio 2022: Diego e Aneta, le esterne di Veronica

Torna, come ogni pomeriggio, l’appuntamento imperdibile su Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Ida, i telespettatori hanno avuto modo di vedere l’esterna ‘turbolenta’ del tronista Luca Salatino con Aurora, ma oggi cosa succederà? I riflettori saranno puntati sul trono over o si continuerà con i ragazzi più giovani?

La sfilata oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, dopo la delusione di Luca, che non riesce a trovare un punto d’incontro con le sue tre corteggiatrici, oggi in studio le dame del parterre femminile sfileranno. Sì, arriverà il momento tanto atteso dal pubblico: quello della sfilata. Ma quale sarà il tema? E chi vincerà? Non ci resta che seguire la puntata perché le risate e i colpi di scena, come ci ha abituato il programma, non mancheranno.

Diego Tavani e Aneta lasciano lo studio

Ma non finisce qui. Molto probabilmente oggi i telespettatori assisteranno a un momento molto emozionante: il cavaliere Diego Tavani, dopo la storia d’amore con Ida, ha deciso di abbandonare il programma. E non certo da solo: il romano uscirà con Aneta e i due si frequenteranno lontano dalle telecamere. Sarà vero amore?

La tronista Veronica tra Matteo e Federico

Sfilata, trono over, ma anche spazio ai giovani. Dopo le esterne di Luca oggi, molto probabilmente, verranno trasmesse quelle della tronista Veronica, che sta continuando a conoscere il ‘principe’ Matteo e Federico. La scelta, che si avvicina, sarà tra loro due?