Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 maggio 2022: la scelta di Luca Salatino, cosa vedremo oggi

Torna l’appuntamento imperdibile con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito dal pubblico di Canale 5. E oggi andrà in onda, finalmente, per la gioia dei telespettatori la scelta dello chef e pugile romano Luca Salatino, che è sul trono ormai da mesi. Dopo aver visto i momenti più belli con le due corteggiatrici, Lilli e Soraia, e le ultime esterne insieme, oggi Luca farà la sua scelta.

La scelta di Luca Salatino tra Lilli e Soraia

In studio, per la scelta di Luca Salatino, anche il suo amico Matteo Ranieri, che ha conosciuto nel programma e che a imparato a conoscerlo e a stimarlo giorno dopo giorno, al punto che ora i due sono inseparabili. Luca nel corso della puntata di oggi, la penultima della trasmissione, farà la sua scelta: le poltrone rosse ci sono, i petali anche. Chi sarà la fortunata tra Lilli e Soraia? Stando agli spoiler, lo chef e pugile romano ha deciso di uscire, mano nella mano, con Soraia: sarà la volta buona per entrambi? L’amore continuerà lontano dalle telecamere?

Le ultime novità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo la scelta, i riflettori potrebbero tornare su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, due protagonisti indiscussi del programma. Dopo i pianti e quello che sembrava essere un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, ora la situazione non sembra delle più belle. Anzi, i due nell’ultima puntata hanno discusso e hanno deciso di mettere un punto definitivo. Sarà davvero così? Ci saranno colpi di scena?