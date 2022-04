Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 aprile 2022: Armando e Aneta, ultime news su Ida e il trono di Luca

Dopo la puntata di ieri, che si è conclusa con la prima esterna di Veronica, la tronista che ha deciso di conoscere meglio Fernando, oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Ma cosa accadrà in studio? I riflettori su chi saranno puntati? Si tornerà sui ‘giovani’ o si passerà alle vicende del trono Over? Non ci resta che scoprirlo!

Armando Incarnato e la relazione con Aneta

Molto probabilmente oggi, stando alle anticipazioni, al centro dello studio siederà Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile. Lui, infatti, continuerà a dire la sua sul rapporto ‘ambiguo’, ormai giunto al capolinea, tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: secondo il cavaliere napoletano, il giovane di Salerno avrebbe conosciuto la donna solo per visibilità. Non certo per interesse. Ma sarà davvero così?

Dopo la discussione, però, si passerà all’amore. O meglio, alla conoscenza di Armando con la bella Aneta: tra i due, però, le cose non sembrano andare bene, al punto che si metterà la parola fine alla frequentazione. Il motivo? A detta di Armando la donna non si lascerebbe andare, è sempre molto distante. Ma il cavaliere non si perderà d’animo e oggi deciderà di conoscere altre due dame, che hanno chiamato il programma solo ed esclusivamente per lui.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri

Ma non solo. Oggi probabilmente ci sarà il colpo di scena: il ritorno di Riccardo Guarnieri, l’ex fidanzato di Ida Platano. Dopo la storia con la donna e la frequentazione con Roberta, Riccardo è di nuovo single ed è pronto a mettersi in gioco. Ci sarà un ritorno di fiamma? O la relazione con Ida fa parte del passato?

Luca Salatino e Aurora

Niente di certo, ma è probabile che oggi i riflettori vengano puntati sul trono di Luca Salatino, lo chef e pugile romano che sta continuando a conoscere Lilli e Soraia. Ma non solo. Dopo baci passionali e chimica che sembra non mancare, Luca pare abbia deciso di portare in esterna Aurora, una nuova corteggiatrice. Come reagiranno le altre due?