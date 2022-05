Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 maggio 2022: Riccardo e Mariagrazia, le esterne di Luca, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Diego e Aneta, che hanno deciso di lasciare mano nella mano la trasmissione, oggi torna il penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. I riflettori continueranno a essere puntati sul trono over? O verrà lasciato spazio al tronista Luca, che è rimasto deluso l’ultima volta dalle sue tre corteggiatrici?

Riccardo Guarnieri chiude con Mariagrazia

Nella puntata di oggi, molto probabilmente, al centro dello studio siederà il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, l’ex fidanzato di Ida Platano. Dopo una frequentazione turbolenta con Gloria, Riccardo ha deciso di frequentare meglio Mariagrazia, ma tra i due le cose non sono andate come speravano entrambi. Al punto che decideranno di chiudere la conoscenza: come reagirà Ida, che secondo l’opinionista Tina è ancora innamorata del suo ex compagno?

Luca Salatino a un passo dalla scelta?

Spazio, poi, a Luca Salatino, il tronista romano che sembra essere vicino a una scelta. Dopo la decisione di Aurora di abbandonare lo studio, Luca si dovrà concentrare su Lilli e Soraia: chi sarà la fortunata? Ci sarà un lieto fine?

Catia Franchi e Gemma Galgani

Non finisce qui. Molto probabilmente, sempre stando alle anticipazioni, al centro dello studio oggi siederà Catia Franchi, sorella di Elisabetta. La donna, dopo essere uscita con Biagio tra non poche polemiche, pare stia frequentando un altro uomo: sarà quello giusto? I riflettori, poi, saranno puntati su Gemma Galgani, che ora pare abbia ritrovato la serenità al fianco di Giacomo.