Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 1 aprile 2022: ultime news su Gemma, Alessandro Vicinanza e Federica

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Tra trono over e giovani, tutti i protagonisti sono lì, nello studio, per cercare l’amore sotto i riflettori: e se ieri Matteo ha fatto la sua scelta ed è uscito mano nella mano dal programma con la corteggiatrice Valeria, oggi cosa succederà?

Gemma e Franco a Uomini e Donne: come va la conoscenza

Protagonisti oggi, molto probabilmente, saranno Gemma Galgani e il professore Franco. La dama torinese, che quest’anno pare faccia fatica a trovare l’amore, ha deciso di frequentare uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile. Nell’ultima puntata, però, i due hanno discusso perché Franco aveva deciso di conoscere un’altra signora, per poi rifiutare solo in seconda battuta: secondo Tina lo ha fatto perché non era interessato alla corteggiatrice, non certo per salvaguardare la storia con Gemma Galgani. Da qui il litigio e i ripensamenti. La coppia avrà chiarito? Ci saranno stati altri baci o per la dama torinese si tratta dell’ennesima delusione?

Alessandro Vicinanza e Federica Aversano

Non finisce certo qui perché non mancheranno i colpi di scena. Matteo Ranieri, come anticipato, ha fatto la sua scelta e tra Federica e Valeria ha preferito quest’ultima, tra non poche polemiche in studio. Ma sarà proprio la corteggiatrice Federica Aversano il centro della discussione di oggi perché Alessandro Vicinanza, ex pretendente di Ida Platano, non ha nascosto il suo interesse nei confronti della ragazza. Stando alle anticipazioni, lui avrebbe chiesto alla redazione di far rientrare in studio Federica, ma lei avrebbe ringraziato e…rifiutato la proposta!

Daniela e Davide di Uomini e Donne

E ancora, i riflettori potrebbero essere puntati su Daniela e Davide del trono Over. Dopo la delusione avuta con Giovanni, la bella dama starebbe continuando la frequentazione con il nuovo cavaliere. L’entusiasmo c’è, la complicità non manca: nascerà l’amore? Sarà la volta buona?