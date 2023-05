Uomini e Donne, chi e quando sceglie Nicole tra Carlo Alberto e Andrea? Data e anticipazioni

Ha preso il via a settembre e da quel momento sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, si sintonizzano su Canale 5 per seguire la trasmissione. Stiamo parlando di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre, che a fine maggio, quasi sicuramente, chiuderà i battenti. Con scelte, petali rossi pronti a cadere dall’alto, grandi emozioni. Ora che ci avviciniamo verso la fine, quindi, la curiosità è tanta e la domanda dei fan è solo una: quando ci sarà al scelta della tronista Nicole? E lei chi preferirà tra Andrea e Carlo Alberto?

Quando ci sarà la scelta della tronista Nicole a Uomini e Donne, data fine maggio 2023

Il percorso della tronista Nicole Santinelli ha preso il via relativamente da poco, ma la ragazza si è fatta conoscere fin da subito. Sì per la sua bellezza, oggettiva, ma anche per il suo carattere forte e determinato. Nicole, che ha deciso di conoscere più ragazzi, ha pensato bene di portare fino alla fine del suo percorso due corteggiatori, totalmente diversi tra di loro: da una parte l’osteopata romano Andrea Foriglio, che aveva suscitato l’attenzione della dama del trono Over Roberta Di Padua, dall’altra Carlo Alberto, dai modi dolci, romantici, a volte plateali. E proprio tra loro due si nasconde il fortunato.

Al momento non c’è la data ufficiale per la scelta, ma secondo l’esperto Lorenzo Pugnaloni nelle prossime settimane si registreranno le puntate, forse nei weekend. E le scelte di Nicole e Luca, i due tronisti, verranno trasmesse entro il 31 maggio, data della fine del programma. Ovviamente, per questa stagione!

Anticipazioni trono Nicole Santinelli a U&D

In attesa della scelta, Nicole sta continuando a conoscere bene i suoi corteggiatori. E con entrambi le esterne sono belle, passionali, insomma i baci non mancano. Nelle prossime puntate, però, stando alle anticipazioni, la tronista scoppierà in lacrime: secondo lei Carlo è poco interessato, mentre Andrea avrà un atteggiamento che la deluderà. Ci sarà un lieto fine? Lo speriamo tutti!