Uomini e Donne oggi martedì 28 febbraio non va in onda? Ecco quando ci sarà la prossima puntata

Gli appassionati del dating show in onda tutti i giorni su Canale 5, Uomini e Donne, sono in attesa di conoscere la data in cui il programma televisivo riprenderà regolarmente dopo il grave lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi. Dopo la morte di Maurizio Costanzo, infatti, il talk show è stato sospeso e si attendere di conoscere quando riprenderà. Cosa sappiamo in merito?

Quanto tornerà in onda Uomini e Donne?

Nonostante dopo la celebrazione dei funerali di Costanzo, ieri pomeriggio, i telespettatori pensavano che la De Filippi sarebbe tornata al lavoro, è arrivata la notizia che anche per oggi, martedì 28 febbraio, Uomini e Donne non andrà in onda. Un’assenza pesante per i fan della trasmissione che aspettano di conoscere quale sarà la scelta di Federico Nicotera e di vedere come si svolgeranno le prime esterne del nuovo tronista Luca Daffrè oltre ovviamente alle novità nel treno over.

Non è ancora stata comunicata da Mediaset la data della ripresa della trasmissione e non è escluso che domani 1 marzo possano essere trasmesse vecchie registrazioni. L’Azienda nel rispetto del dolore della conduttrice le sta concedendo il tempo necessario a gestire questo periodo estremamente difficile della sua vita personale.

L’attesa dei telespettatori per la scelta di Federico Nicotera

Tutto resta sospeso, quindi, per il momento. Per sapere su quali delle due corteggiatrici, Alice e Carola, cadrà la scelta del tronista Federico Nicotera, dovremo aspettare ancora un po’. Al momento la De Filippi non ha ancora reso nota la data del suo rientro a lavoro, chissà che Mediaset non valuti una momentanea sostituzione alla conduzione di uno dei programmi più seguiti e più amati dai telespettatori.

Solo ieri, però, sono state celebrate le esequie del noto giornalista e conduttore televisivo, Maurizio Costanzo, nella chiesa degli Artisti, probabile, quindi, che alla moglie nonché conduttrice di tre dei principali programmi di Canale 5, serva ancora qualche giorno per potersi riprendere.