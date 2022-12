Uomini e Donne va in onda giovedì 8 dicembre 2022? Data della prossima puntata

Uomini e Donne oggi non va in onda? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo proprio in queste prime ore della mattinata della giornata di oggi, 8 dicembre 2022, perché si da in caso che sia proprio il giorno della Festa dell’Immacolata e, come la maggior parte dei lavoratori, si ha il sospetto che anche Maria De Filippi possa concedersi una giornata di stop. Di fatto siamo ancora a giovedì, e la settimana non è ancora terminata. Normalmente si dovrebbe avere una puntata alle 14.45, come al solito, e cioè nel primissimo pomeriggio di Canale 5, in compagnia del salotto più apprezzato. Il dating show di Maria De Filippi è instancabile.

Uomini e Donne, un successo targato Maria De Filippi

Nel giro di pochi anni ha saputo rinnovarsi, pur mantenendo il sapore tradizionale e grossomodo lo stesso impianto televisivo. Da quando Maria ha deciso di far entrare in scena anche il trono over, gli ascolti sono praticamente raddoppiati. In molti hanno trovato finalmente l’amore grazie al programma, altri ancora entrano in studio solamente per potersi rifare un’immagine. Altri, poi, continuano ad avere serie difficoltà nel relazionarsi con un eventuale partner. Si pensi ad esempio a Gemma Galgani: è in studio da anni, ma comunque non riesce ad uscirne. Davvero cerca l’amore? In studio sono convinti di sì, e credono che siano il suo carattere o le sue esigenze a costituire un problema insormontabile. Di fatto, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma dell’amore ancora non sembra esserci traccia per lei. Altre troniste over, invece, si innamorano ”troppo”, come nel caso di Ida Platano, attualmente impegnata con Alessandro ma in realtà ancora affezionata, in sordina, alla sua vecchia fiamma Riccardo Guarnieri.

Oggi giovedì 8 dicembre va in onda Uomini e Donne?

Ad ogni modo, ritorniamo alla nostra domanda iniziale: oggi va in onda Uomini e Donne? La riposta è no, oggi non ci sarà nessuna puntata del format targato Mediaset e condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi. La puntata pomeridiana di oggi, 8 dicembre 2022, insomma, non è prevista nel palinsesto e nella programmazione Mediaset. Il motivo? Oggi è la Festa dell’Immacolata, e in studio hanno deciso di prendersi una pausa. Uno stop che, comunque, durerà solamente un giorno, perché domani, ricordiamolo, è un venerdì. Inizia il fine settimana, ma c’è ancora un giorno a disposizione per poter seguire i vostri beniamini del trono over o classico prima di tuffarsi nel weekend. Dunque, ci vediamo domani con le anticipazioni di puntata.