Valentina Mastroianni, chi è la mamma di Cesare: la perdita della vista, la malattia, il labrador Joy, la storia

Valentina Mastroianni è la mamma di Cesare, un bambino dalla storia commovente che ha fatto il giro del mondo. Oggi pomeriggio lei racconterà l’incredibile vicenda a Francesca Fialdini negli studi di “Da noi a Ruota libera“. Conoscete già la storia del bambino cieco che vive in simbiosi con il labrador Joy? Siete curiosi? Ecco tutto quello che sappiamo.

Valentina Mastroianni racconta: Cesare e la malattia

Valentina Mastroianni è la mamma di Cesare e oggi racconterà l’incredibile storia di suo figlio e del loro cane Joy. Il Piccolo Cesare ha solo 4 anni e a causa di un tumore maligno ha perso la vista da poco. Il processo è stato molto duro da accettare, forse più per gli adulti che per Cesare, che ha continuato a mantenere un fervido sorriso e una gran voglia di vivere. Ha dovuto cambiare il suo modo di percepire il mondo, ma grazie all’aiuto di tutte le persone che lo amano e del suo fedele compagno, sta imparando a fare tutto: giocare, mangiare, anche senza l’uso della vista. Qual è il ruolo speciale di Joy? Il labrador nero della famiglia sembra essersi accorto di ciò che è accaduto e ciò che è ancor più incredibile, è che ha iniziato ad aiutare il suo piccolo umano, ma com’è possibile?

La mamma e il labrador Joy

La malattia non è stata una notizia semplice da affrontare in famiglia. Dopo un primo momento di sconforto, però, si sono fatti tutti forza. La madre ha avviato un progetto per diffondere la storia di Cesare, per dare speranza a tutte le altre famiglie in difficoltà o a bambini che devono affrontare gravi malattie. Cesare ha iniziato il suo percorso di cura ed è successo qualcosa di incredibile. Il loro labrador nero di nome Joy si è accorto di tutto. Ciò che è ancor più incredibile, però, è che ha iniziato ad aiutare il piccolo Cesare. Gli sta sempre vicino, lo aiuta ad orientarsi in casa e fuori e fanno tutto insieme. La storia è commovente e ha davvero dell’incredibile.

La storia di Cesare

La madre di Cesare, Valentina Mastroianni, ha creato una pagina Instagram in cui racconta la loro storia. Purtroppo ad oggi il piccolo deve affrontare una nuova malattia, un nuovo tumore. Lui rimane forte e tutta la famiglia lo ama e lo accompagna in ogni momento, soprattutto il suo caro e fedele amico Joy, che si prende cura di lui e con cui vive in simbiosi.