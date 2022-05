Verissimo, anticipazioni puntata 14 maggio 2022: chi sono gli ospiti di sabato

Non esiste sabato su Canale 5 senza Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Alla conduzione, come sempre, Silvia Toffanin, che è pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti, con le loro storie e i racconti di vita, tra carriera e sfera sentimentale.

Raoul Bova ospite a Verissimo

Stando alle prime anticipazioni, sabato 14 maggio nel salotto di Verissimo arriverà Raoul Bova, l’attore romano che ora è impegnato in Don Matteo, la serie di successo di Rai 1 dove interpreta Don Massimo. Da mercoledì 18 maggio, però, Raoul Bova sarà in tv, questa volta su Canale 5, con una nuova fiction, Giustizia per tutti, che terrà compagnia al pubblico per ben tre serate.

Cristina Chiabotto è in dolce attesa

E ancora, in studio arriverà Cristiano Chiabotto, l’ex Miss Italia e showgirl che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. E annuncerà anche la gravidanza del suo secondo figlio.

Lulù Selassié e la sua verità sulla fine del rapporto con Bortuzzo

Da Silvia Toffanin, poi, arriverà Lulù Selassié, una delle Princess ed ex concorrente del GF VIP. Proprio durante il reality, la ragazza ha conosciuto e si è innamorata di Manuel Bortuzzo, ma ora la storia tra i due è giunta al capolinea e Lulù è pronta a spiegare la sua verità. Di chi è stata la colpa?

Tutti gli altri ospiti e le interviste

Direttamente da Amici, talent show di successo di Canale 5, arriverà Dario, il ballerino che è stato eliminato proprio in semifinale. L’allievo di Veronica Peparini si racconterà a cuore aperto e ripercorrerà la sua splendida avventura nella scuola più famosa di sempre.