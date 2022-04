Verissimo, anticipazioni puntata sabato 30 aprile 2022: chi sono gli ospiti di oggi

Anticipazioni Verissimo 30 Aprile. Torna anche questo sabato, 30 aprile, uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana televisivo. In questa puntata la trasmissione di Canale 5 condotto dalla bravissima Silvia Toffanin troveremo tanti ospiti, tutti pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera. Sarà un pomeriggio ricco di racconti, con la padrona di casa che, come sempre, metterà a suo agio gli ospiti, che sveleranno aspetti inediti della loro vita.

Anticipazioni Verissimo 30 aprile: Carmen Russo con la figlia Maria Turchi

Oggi pomeriggio a Verissimo, tra i tanti ospiti di Sivia Toffanin vedremo l’attrice, ballerina e showgirl Carmen Russo con la figlia Maria. La moglie di Enzo Paolo Turchi racconterà della sua vita privata e della sua carriera. Carmen, concorrente al Gf vip di quest’anno, è stata eliminata a gennaio. Questa è stata la sua seconda partecipazione nella Casa del Grande Fratello: la prima nel 2017, quando partecipò come concorrente anche a Bake Off Celebrity Edition.

Ospiti a Verissimo Clizia Incorvaglia, Paolo Ciavarro e il piccolo Gabriele

Non solo la piccola Maria: un altro bambino è ospite nello studio di Canale 5. E’ il figlio di Clizia Incorvaglia e Paolo Ciavarro, che nel salotto di Silvia Toffanin presentano il frutto del loro amore. La coppia, felicissima, racconta della loro vita ormai in tre, dei cambiamenti e dei progetti futuri sia a livello personale che professionale. Ma ripercorrono anche la storia del loro amore, della gravidanza e del parto.

Anticipazioni Verissimo: la musica e la malattia di Red Canzian

Silvia Toffanin nella puntata del 30 aprile ospita un “mostro sacro” della musica italiana: Red Canzian. ll 70enne cantante, compositore e polistrumentista dei Pooh ha fatto la storia della nostra musica. A Verissimo racconterà della sua malattia: è rimasto in ospedale due mesi a causa di una brutta infezione. Ha rischiato di morire e in quei giorni il suo pensiero, come quello di tutti, è andato a Stefano D’Orazio, suo amico e compagno nei Pooh, scomparso a causa del Covid nel 2020.

Verissimo 30 aprile, gli altri ospiti

Ma non finisce qui. Nel salotto di Silvia Toffanin si alterneranno altri ospiti. La puntata di Verissimo sarà infatti densa di emozioni. Come sempre, lo show di Canale 5 sarà ricco in ogni momento del programma. Ecco quindi quali sono gli altri ospiti previsti per la giornata di sabato 30 aprile, a partire dalle ore 16:30.