Veronica Peparini, chi è l’ex marito Fabrizio Prolli: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Oggi negli studi di Verissimo ci sarà la famosa insegnante di Amici Veronica Peparini con il compagno Andreas Muller, ma chi è l’ex marito di lei? Si tratta del tanto discusso Fabrizio Prolli, di cui parleranno con Silvia Toffanin, ma ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Cosa sappiamo sull’ex marito di Veronica Peparini

Fabrizio Prolli è un giovane ballerino e coreografo nato e cresciuto a Roma e adesso ha 37 anni. Fin da piccolo la sua passione è stata la danza ed è proprio in questo mondo che conosce l’ex moglie Veronica Peparini. I due sono stati innamorati per moltissimi anni di fidanzamento e di matrimonio, la loro storia è durata 15 anni e sono nati i loto due splendidi figli Daniele e Olivia. Pare che il loro amore sia stato messo a dura prova proprio con l’incontro tra Veronica e Andreas Muller. Dopo la rottura, il ballerino ha ripreso con le tour mondiali e ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo: Heather Parisi e Kledi. Si dichiara completamente innamorato dei suoi figli e al momento è single.

Veronica Paperini e l’ex marito

Negli studi di Verissimo Veronica andrà proprio con il nuovo compagno Andreas Muller, anche lui un ballerino di Amici e rilasceranno scottanti rivelazioni. Sembra che sia rimasta in buoni rapporti con l’ex marito Fabrizio, soprattutto per amore dei figli. Inoltre, il ballerino lavora a stretto contatto con il fratello di Veronica: Giuliano Peparini, un grande coreografo che lo forma a livello artistico.

Fabrizio Prolli: foto e Instagram

Il ballerino ha un profilo Instagram con oltre 60.000 followers. Tutti i suoi post sono dedicati al ballo, infatti è per lui una grande vetrina di lavoro. Nella Biografia si presenta come “Coreografo, ballerino ed insegnante”. Tra i video, alcuni molto teneri lo vedono protagonista in canti e balli insieme ai figli.