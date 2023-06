Wax e Angelina: “Con lei mi è successo per la prima volta”

Wax sta vivendo un periodo di successo e per la prima volta parla apertamente del rapporto con la compagna, Angelina Mango. L’ex allievo di Arisa è in giro per l’Italia con il firmacopie del suo primo Ep prodotto dalla 21co e Warner Music Italia. Nonostante i numerosi impegni si è aperto in un’intervista e si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto personali! Ecco cosa ha rivelato sulla compagna Angelina.

Wax su Angelina: “Il nostro è un legame vero”

I fan impazziscono per la coppia del talent, Wax Angelina, e pochi giorni fa il cantante si è aperto in un’intervista a Oggi rilasciando dichiarazioni importanti sulla figlia di Mango: “Il nostro è un legame vero, puro, sincero. Grazie a lei ho scoperto il bene che prima non avevo mai provato”, ha detto. Anche se la figlia di Mango è stata la prima ad avvicinarsi a Wax e a vedere del buono in lui, tra loro rimane solo una forte amicizia.

Il cantante ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi, che non era iniziato benissimo: “Mi ha aiutato a capire cosa c’era dentro di me”. Il giovane, infatti, ha dichiarato che non tutto è andato bene all’inizio, dato che il cantante fece una brutta figura la prima volta che incontrò la conduttrice del talent.

Il primo incontro con Maria De Filippi: “Ho fatto una pessima figura”

Wax racconta infatti di essersi rivolto alla De Filippi con l’appellativo di “signorina” e, ad oggi, lui stesso ammette di aver fatto una pessima figura e di essere stato arrogante. “Non è stata una bella presentazione – ha aggiunto – però non c’è stata cattiveria. Maria l’ha capito. Sono arrivato con tanta rabbia, non mi fidavo di nessuno, facevo l’arrogante. Lei mi ha aiutato a capire cosa c’era dentro di me”.

Nonostante la reputazione traballante che si è aggiudicato Wax nei primi mesi di Amici, col tempo il giovane artista ha capito che il suo modo di fare arrogante non lo avrebbe avvicinato al pubblico, al contrario, avrebbe dato un’immagine di sé che non lo rispecchiava. Grazie all’aiuto di Angelina, Maria De Filippi e Arisa, l’allievo ha scoperto il lato migliore della sua personalità: “Sono un arrogantello che ad Amici ha scoperto di avere un cuore di panna”.