X Factor 2022, ‘Partecipa come pubblico ai Bootcamp’: ecco come iscriversi

Le prime puntate di X Factor, il talent show che prenderà il via a settembre su Sky, sono state registrate. E ora dopo le Audizioni di fronte ai giudici Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini, è arrivato il tempo dei Bootcamp. Ed è arrivato anche il momento per il pubblico di partecipare, dopo anni di pandemia e restrizioni. Ma come fare? E quando si svolgeranno le registrazioni?

Le registrazioni di X Factor sabato 25 e domenica 26 giugno: ecco come partecipare da spettatore

Le registrazioni delle prossime puntate di X Factor si terranno sabato 25 e domenica 26 giugno all’Allianz Cloud di Milano, in Piazza Carlo Stuparich 1. Per partecipare come ‘pubblico’ basterà:

inviare una mail all’indirizzo pubblicoxf2022@fremantle.com

indicare nella mail la data preferita tra le due

il numero dei componenti del gruppo incluso il tuo

nome, cognome, età dei partecipanti

numero telefonico di un referente

L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Ricordiamo che la disponibilità dei posti è limitata, quindi bisogna affrettarsi per avere modo di incontrare i giudici e ascoltare i concorrenti.