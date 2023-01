La colf argentina ripresa mentre esulta per la vittoria ai mondiali: il video è virale

L’Argentina vince i mondiali e milioni di persone hanno festeggiato in tutto il mondo. Tra queste c’è una colf argentina che viene ripresa dalle videocamere di sorveglianza mentre esulta in lacrime per la vittoria della sua squadra del cuore. Il web impazzisce e il video diventa virale.

La vittoria dell’Argentina ai mondiali

L’Argentina non aveva iniziato benissimo la sua scalata per diventare campione del mondo ed era stata sconfitta dall’Arabia Saudita. La squadra non si è data per vinta e ha continuato a credere nel suo obiettivo, fino a diventare campione del mondo 2022. L’ultima partita è stata contro la Francia e non sono bastati 90 minuti ma sono serviti i rigori, dove la squadra sudamericana ha conquistato la vittoria.

I festeggiamenti per la vittoria

Milioni di persone in tutto il mondo hanno esultato e le strade dell’Argentina (e non solo) sono state addobbate a festa. Manifestazioni in piazza e festeggiamenti hanno invaso le case e i cuori dei tifosi. L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella storia dei mondiali, dopo il 1978 e il 1986.

La colf argentina esulta per la vittoria ai mondiali

Tra tutte le persone coinvolte nei festeggiamenti spicca “Donna Luisa”, una colf argentina molto conosciuta sui social perché protagonista di diversi video in cui mette in scena sketch divertenti. Il profilo su cui condivide i suoi video è quello di @leonelfranzesse, Luisa lavora a casa sua e creano video divertenti per i migliaia di fan che li seguono. Donna Luisa è amata dal popolo del web e l’ultimo video caricato sui social è diventato virale.

Il video virale della colf ripresa mentre esulta

La colf viene ripresa dalle videocamere di sorveglianza durante la finale dei mondiali. Nella ripresa si vede lei sul divano con la maglia dell’Argentina che esulta e piange alla vittoria della sua squadra del cuore. Leonel ha visto il video della telecamera di sicurezza e ha dichiarato: “Ho pianto quando l’ho vista così felice e le ho chiesto il permesso di caricare il video sul web”. Il ragazzo viene dalla Bolivia e si è commosso scrivendo sotto al video: “Grazie per aver dimostrato che Argentina e Bolivia sono un unico cuore”. Il video spopola sul web e diventa virale.