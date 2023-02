Omicidio a Roma: 50enne accoltellato a morte, caccia al killer

Omicidio a Roma. È successo nella serata di oggi, 19 febbraio, intorno alle ore 19:00. Un’aggressione, infine un coltello. E un fendente che colpisce un uomo, ferendolo a morte. Poi la fuga, lasciandolo in un lago di sangue, ormai senza vita. A intervenire gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, arrivati in via Anastasio II, nei pressi della Stazione di Valle Aurelia.

Accoltellato un filippino di 50 anni

Lì gli agenti hanno trovato un uomo, dall’età apparente di 50 anni, ferito mortalmente da una coltellata. L’uomo era a terra, in una pozza di sangue. Immediatamente sono partire le indagini da parte della Polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e provato ad ascoltare le persone presenti. Si indaga tra i connazionali dell’uomo. La pista più probabile è infatti una lite tra connazionali, a cui è seguita l’aggressione. Da quanto è stato ricostruito dai poliziotti, infatti, l’uomo avrebbe subito un’aggressione da parte di un gruppo di persone, probabilmente connazionali.

Resta da capire se l’aggressione è frutto di una lite o se di una spedizione punitiva a seguito di uno sgarbo da parte della vittima. Al momento ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti. Sul posto la polizia scientifica sta effettuando i rilievi, nella speranza di trovare tracce degli aggressori e dell’arma del delitto.

Secondo omicidio in pochi giorni a Roma

Si tratta del secondo omicidio nel giro di pochi giorni. Una settimana fa, la notte tra venerdì e sabato 11 febbraio, il caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone era stato aggredito e picchiato in strada, sulla Palmiro Togliatti, in zona Centocelle. Lasciato in un lago di sangue, è morto il giorno dopo. Il suo assassino è stato identificato ed è attualmente ricercato. si chiama Mohamed Abidi ed è un pregiudicato tunisino.