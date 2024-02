Quali sono gli 11 incroci con multe automatiche nel Lazio, ti becchi fino a 665 euro: zone coinvolte

Sono chiamati photored o semafori intelligenti. Basta una disattenzione – che però può rappresentare un enorme pericolo per la circolazione – e si riceve una multa salatissima. Ma dove si trovano questi impianti? Scopriamolo insieme.

Incidenti stradali, spesso gravi, pedoni travolti mentre attraversano la strada. Anche il 2024 si è aperto all’insegna dell’allarme sicurezza soprattutto a Roma: già diverse le vittime registrate nella Capitale e le cause, purtroppo, sono quasi sempre le stesse. Dall’alta velocità, alla distrazione alla guida (uso degli smartphone in testa), fino all’assunzione di alcol o droga prima di mettersi al volante. Per tutti questi motivi, di pari passo, l’attenzione delle forze dell’ordine in materia di controlli si muove su più fronti. E dove non arriva la presenza fisica degli agenti ci si avvale della strumentazione elettronica.

Cosa sono i semafori photored o intelligenti

Oltre al telelaser, con il piano di controlli nel Lazio aggiornato settimanalmente, particolarmente importante è il cosiddetto sistema “photored” o semaforo intelligente. Questo impianto è in grado di segnalare il passaggio con il rosso all’istante. Non solo. Immediata è anche la multa nel senso che la sanzione parte contestualmente all’infrazione commessa e raggiunge inevitabilmente l’automobilista. Con essa le foto – da qui il nome di queste apparecchiature – che vengono scattate dalle telecamere.

Il sistema è praticamente infallibile, al 100%: la tecnologia di rilevamento è basata infatti su alcuni sensori posizionati sull’asfalto prima e dopo la linea di arresto del semaforo. Questi ultimi, è opportuno sottolineare, si attivano soltanto all’accensione della luce rossa, pertanto se si transita con il giallo non si corre alcun rischio. Viceversa, se si attraversa l’incrocio col rosso vengono scattate due foto che andranno a testimoniere l’avvenuta irregolarità. La registrazione dell’infrazione è curata dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Dove sono i photored a Roma: attenzione a questi 11 incroci, elenco completo

Per quanto riguarda Roma ce ne sono ben 11 di questi impianti. Ciò vuol dire che una possibile infrazione negli incroci dove sono installati, anche se all’apparenza commessa in assenza di controlli, verrà rilevata senza alcun margine di errore. Ma dove si trovano? Ecco l’elenco completo*:

Viale Marconi e Piazzale Edison in direzione centro; Gregorio VII e piazza Pio XI Via Leone XIII e piazza Pio XI Tuscolana 1 – Altezza centro commerciale Cinecittà 2 Tuscolana 2 – via dell’Arco di Travertino Via Prenestina e viale Palmiro Togliatti Via Togliatti e via Quinto Publicio Colombo 1 – Acilia Colombo 2 – Via Pindaro Via Cristoforo Colombo 3 – Via Del Canale della Lingua Cristoforo Colombo 4 – Circonvallazione Ostiense

Multe salatissime

Vediamo ora l’entità della multa in caso di passaggio col rosso in uno di questi impianti intelligenti. Ebbene, il passaggio irregolare dell’incrocio, oltre a mettere in serio pericolo pedoni e altri automobilisti, potrà costarci Codice della Strada alla mano fino a 665 euro, inteso come importo massimo della sanzione (il minimo è 167, ndr). Alla sanzione economica, ricordiamo, va aggiunta poi anche la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida.

*Fonte: Roma Mobilita