Roma, lite tra clochard finisce in tragedia: ucciso 46enne

Una lite furiosa, prima le urla, poi le botte. E quella spinta fatale. Con un 46enne polacco che, nella caduta, sbatte la testa e si ferisce in maniera gravissima. Irreversibile, mentre il suo avversario fugge. E che lo porta, il giorno dopo, alla morte. La tragedia si è consumata a Roma. Tutto ha inizio il 7 febbraio, in zona San Pietro, in Via San Pio X, all’incrocio con il lungotevere Vaticano. Protagonisti due clochard che vivono nei pressi del colonnato di San Pietro.

Morto clochard di 46 anni

La lite tra i due è degenerata ben presto. I due sono passati alle mani e il 46enne ha ricevuto dei colpi il faccia, che gli hanno provocato la frattura del setto nasale. Una spinta, poi, lo ha fatto cadere violentemente a terra: lì ha sbattuto la testa sul selciato, restando gravemente ferito.

Il suo aggressore ha fatto perdere le tracce, mentre alcune persone, vedendo l’uomo a terra, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno portato il clochard in codice rosso all’ospedale S. Spirito. I medici, capendo che si trattava di un’aggressione e vedendo le condizioni disperate dell’uomo, hanno chiamato la polizia. Il 29enne, con emorragia cerebrale in atto e naso fratturato, è entrato in coma e, dopo poche ore, è deceduto.

Le indagini

Gli agenti del commissariato San Pietro hanno avviato le indagini, ascoltando gli altri clochard della zona, i quali hanno riferito di non vedere il ragazzo dal 7 febbraio. Hanno poi raccontato che quel giorno aveva avuto una lite per futili motivi con un altro senza fissa dimora, un ragazzo italiano di 29 anni. I poliziotti, identificato l’uomo, lo hanno raggiunto e arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Al momento l’arresto è in attesa di convalida da parte del giudice.