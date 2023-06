Roma, ‘Non mi hai pagato’, prima litigano, poi si picchiano a sangue: entrambi in ospedale

Botte da orbi in strada a Roma, in zona Fidene, nel III Municipio. Se le sono date di santa ragione, i due uomini che nel pomeriggio di oggi, 11 giugno, non sono riusciti a chiarirsi durante la discussione iniziata pochi minuti prima all’interno di un negozio generi alimentari. Calci, pugni e schiaffi che hanno richiesto l’intervento non solo delle forze dell’ordine, ma anche di due ambulanze.

La lite a Fidene

È successo pochi minuti dopo le ore 16:00 in via Radicofani. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che uno dei due uomini coinvolti sia stato accusato di non aver pagato alcuni dei prodotti presi all’interno del negozio. Ma l’uomo accusato avrebbe negato. Per questo l’altro lo avrebbe seguito e sarebbe nata una discussione sempre più accesa, ben presto trasformata in una vera e propria lite. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. I due, infervorati, hanno iniziato a picchiarsi in modo violento in mezzo alla strada.

I residenti, attirati dalle grida, hanno chiamato il 112, dove sono arrivate diverse richieste di soccorso. Sul posto sono quindi intervenute 4 volanti della Polizia di Stato e, chiamate dagli agenti, 2 ambulanze del 118. I poliziotti, infatti, hanno trovato i due che ancora stavano picchiandosi, entrambi feriti.

Contendenti in ospedale

I due feriti, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati uno all’ospedale S. Andrea, l’altro al Gemelli, dove sono ancora in attesa del referto. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo realmente.