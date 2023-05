Tragedia a Nettuno, 42enne trovato morto impiccato

Era uscito di casa, aveva fatto perdere le proprie tracce e la compagna, preoccupata, aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Voleva rintracciare il fidanzato di cui non aveva più notizie, riportarlo a casa, riabbracciarlo. Ma non poteva certo sapere che poche ore dopo quella chiamata alle forze dell’ordine, quell’uomo sarebbe stato trovato senza vita, impiccato al cancello secondario di una fabbrica in via Taglio delle Cinque Miglia. La tragedia a Nettuno, dove nella notte è stata fatta la macabra scoperta.

Roma, lo salva dal suicidio, ma lui l’accoltella: grave assistente sociale

Uomo impiccato a Nettuno, a dare l’allarme la compagna

L’uomo, un 42enne del posto, ha deciso di togliersi la vita, di mettere la parola fine. E lo ha fatto impiccandosi al cancello secondario di una fabbrica. Stando a una primissima ricostruzione, la segnalazione alla Polizia è arrivata poco prima della mezzanotte, poi qualche minuto più tardi è stata fatta la tragica scoperta. Sul posto gli agenti di Polizia per ricostruire la dinamica, anche se l’ipotesi più accreditata e plausibile resta quella del suicidio.

Roma, 25enne compra un kit per il suicidio online e si toglie la vita: ‘Soddisfatto o rimborsato, l’esito è garantito’

Suicidio pochi mesi fa a Roma, al Gemelli

Il 19 aprile scorso, più di un mese fa, una donna di 80 anni si è tolta la vita. E lo ha fatto al Policlinico Gemelli, in preda alla disperazione, lanciandosi di sotto e precipitando nel vuoto dal decimo piano dell’ospedale di via della Pineta Sacchetti. Stando a una primissima ricostruzione pare che la donna si trovasse in ospedale e stesse al fianco del marito ricoverato. Poi la decisione di farla finita, di lanciarsi di sotto, dal decimo piano dell’ospedale. L’80enne non ha lasciato nessun biglietto di addio ed è morta sul colpo: quel ‘volo’ da diversi metri di altezza, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma sul suicidio della donna non sembrerebbero esserci dubbi. Un dramma nel dramma.

Tragedia a Roma, si lancia dal 6° piano: morto sul colpo