Guidonia, 14enni distruggono una pensilina e puntano la pistola contro un passante: ‘Vattene o ti spariamo’

Hanno distrutto la pensilina della fermata dell’autobus e minacciato un passante con una pistola. Una bravata che è costata a due 14enni la denuncia per danneggiamento, furto e minaccia aggravata redatta da parte dei Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme chiamati da un uomo che, nel tentativo di redarguire i due minori, si era visto puntare una pistola – poi risultata una scacciacani – contro e minacciare: ‘Falla finita o ti spariamo’.

Cosa è successo

È successo nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2023, i due ragazzini, entrambi 14enni, mentre erano in attesa dell’autobus che li avrebbe dovuti riportare a casa, per motivi apparentemente inspiegabili, avrebbero iniziato a distruggere il vetro di una pensilina di attesa sita in Via Elsa Morante a Tivoli, attirando le attenzioni di un passante che, notando quello che stavano facendo, ha deciso di redarguirli.

Sfoderano la pistola e la puntano contro un passante

Per tutta risposta i due ragazzi avrebbero mostrato all’uomo, un 69enne del posto, una pistola, minacciando di usarla nel caso in cui avesse continuato a disturbarli. Una minaccia che ha indotto la vittima a chiedere immediatamente aiuto al 112 E i Carabinieri sono accorsi tempestivamente e hanno rintracciato i due giovani nei pressi di un’altra fermata dei bus a Guidonia.

I due ragazzini sono stati fermati dai Carabinieri e denunciati

I due, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani, un martelletto per la rottura d’emergenza dei vetri degli autobus, evidentemente proveniente da un bus oltre a una tronchese. Se volevano rendersi autori di una bravata, la pagheranno cara. Nei confronti dei due minori, infatti, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Ora dovranno comparire davanti alla magistratura dei minori per rispondere dei reati che gli sono stati contestati: danneggiamento, furto e minaccia aggravata.