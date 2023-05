17enne si ubriaca a Latina e rischia di morire: salvata dal coma etilico

Una festa con amici stava per trasformarsi in tragedia per una 17enne di Latina che ha bevuto talmente tanti drink da svenire e rischiare il coma etilico. Un dramma sfiorato ed evitato solo grazie alla prontezza degli amici che hanno avuto il buonsenso di chiedere aiuto, così da consentire al personale medico dell’ospedale Santa Maria Goretti di intervenire prontamente e scongiurare il peggio.

La serata tra amici e qualche drink di troppo

È successo nella notte tra sabato e domenica. Una serata tra ragazzi e qualche bicchierino di troppo, senza pensare alle conseguenze, forse solo con l’idea di divertirsi e l’incoscienza che è propria dell’età. Il gruppo di amici stava trascorrendo la serata di svago e, probabilmente, hanno alzato troppo il gomito. Una scelta che è costata cara alla 17enne che ha iniziato ad avvertire un malore.

La richiesta di aiuto e la corsa in ospedale per salvare la 17enne

Gli altri ragazzi presenti hanno subito capito che era altro da una sbronza, quando l’amica è svenuta. Una situazione allarmante per la quale non hanno esitato a dare l’allarme. E i sanitari del 118 sono accorsi e hanno trasportato la giovane nel nosocomio del capoluogo pontino per sottoporla alle cure del caso. Una richiesta di aiuto che è stata provvidenziale e che ha evitato conseguenze molto più serie per la 17enne. I medici, infatti, avrebbero accertato poco dopo che la giovane rischiava il coma etilico.

La Polizia indaga per ricostruire l’accaduto

Adesso, però, vanno svolte indagini sull’accaduto. La Polizia vuole ricostruire quanto è successo nella serata tra sabato e domenica, se ci siano responsabilità per quanto successo oppure se si è trattato solo di una bravata che ha rischiato di finire molto male. I ragazzi presenti verranno sentiti dagli investigatori in cerca di risposte. E, in breve, sicuramente si farà luce su quanto avvenuto.