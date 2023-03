Addio ad Anna Vincenzoni, l’ex assessore del I Municipio: ci lascia a 55 anni

Roma. Nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo 2023, ci ha lasciati Anna Vincenzoni, consigliera per anni, e poi anche assessora municipale, conosciuta da tutti nella sua circoscrizione. Aveva 55 anni.

Enrico Gandolfi, morto il consigliere PD del XIII Municipio: lutto nella politica a Roma

Anna Vincenzoni ci lascia a 55 anni

Un lutto improvviso per il mondo della politica romana. Da quando si era insediato Roberto Gualtieri al Campidoglio, inoltre, era stata anche chiamata da Sabrina Alfonsi – assessora per ambiente e rifiuti – per prendere parte al proprio staff. Anna Vincenzoni ci ha lasciati all’improvviso, lasciando un vuoto difficilmente colmabile in quanti la conoscevano e la stimavano, sia umanamente che professionalmente parlando. L’ultimo addio e i funerali si svolgeranno giovedì 16 marzo alle ore 15 nella Chiesa di San Giuseppe al Trionfale in Via Bernardino Telesio.

Lutto nel mondo della politica romana

Sono tantissimi i commenti arrivati dal mondo della politica romana, soprattutto dal Campidoglio, Municipio e dalla società civile per la scomparsa avvenuta oggi di Anna Vincenzoni. Come ha voluto ricordare l’ex assessore e consigliere capitolino Paolo Masini: ”Simpatica, cordiale, seria ma mai seriosa, autoironica, professionale e con cuore grande come una casa tanto da contenerci tutti. È stato bello averti incrociata sulla mia e sulle nostre strade”. Negli stessi minuti, la consigliera comunale Giulia Tempesta ha scritto: ”Troppe lacrime, troppo dolore ultimamente. Ciao Anna, fai buon viaggio”.

L’attività politica nel Municipio I

Il suo continuo impegno politico, al di là del recente impegno in Campidoglio, Anna Vincenzoni lo ha prodigato tutto all’interno dell’attuale municipio I di cui è stata assessora per due mandati consecutivi, negli anni in cui la minisindaca era Sabrina Alfonsi. Durante il periodo Marino, ha detenuto le deleghe alla mobilità, ai rifiuti ed ai rapporti con l’Ama. Successivamente, con l’amministrazione Raggi, era stata poi, ancora una volta confermata da Alfonsi nella giunta con la responsabilità sulle politiche ambientali e la sicurezza sul lavoro.