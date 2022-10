Allarme micotossine nelle gallette di riso Carrefour Bio, ritirati alcuni lotti: ecco quali

Allarme micotossine nelle gallette di riso del Carrefour. Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso sulla possibile presenza di micotossine nelle confezioni di 200 grammi di Gallette di riso giganti del marchio Carrefour Bio. Ne è stato disposto il richiamo di alcuni lotti. Ecco tutti i dettagli.

Richiamati alcuni lotti delle Gallette di riso Carrefour Bio

Il produttore Continental Bakeries-Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, ha disposto il richiamo dei lotti R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023 delle gallette di riso del marchio Carrefour Bio. Il ministero della Salute ha rassicurato i cittadini sul fatto che “solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute”. Nonostante questo però “i consumatori che hanno acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarle nel punto vendita di acquisto per sostituzione o rimborso”, fa sapere il Ministero.

Micotossine: cosa sono?

Le micotossine sono sostanze tossiche prodotte da alcune muffe che possono svilupparsi nelle coltivazioni e durante lo stoccaggio e il trasporto degli alimenti. Si tratta di composti tossici che vengono prodotti da alcuni funghi. Si possono trovare in alimenti come cereali, frutta secca, noci e spezie. Le micotossine possono avere effetti nocivi sulla salute. I problemi che comportano vanno dai disturbi gastrointestinali fino a problemi renali, immunodeficienza e cancro.