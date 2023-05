Case popolari occupate abusivamente a Roma, il blitz nel III Municipio

Sono in corso dalle prime ore di questa mattina, martedì 23 maggio, le attività di sgombero di quattro case popolari occupate abusivamente. Un intervento coordinato dalla Polizia locale di Roma Capitale, al quale stanno prendendo parte gli agenti del III Gruppo Nomentano, competenti territorialmente, gli uomini dello Spe e del Gssu, ma anche con il supporto della Polizia di Stato.

L’intervento in diverse zone del III Municipio

Il territorio nel quale sono in corso le operazioni è quello del III Municipio e gli appartamenti sono situati rispettivamente in via Monte Favino, via Ezio Pinza,, via Antonio De Curtis e via Monte Severo. In tutto sembrerebbe che le case fossero occupate da sei persone, ma si tratta di attività ancora in corso, quindi gli inquirenti ancora non hanno certezza sugli occupanti delle abitazioni. Le zone interessate sono quelle di Valmelaina, Serpentara e Vigne Nuove.

Sono diversi gli sgomberi effettuati dall’inizio dell’anno

Quello di oggi è solo l’ultimo sgombero, in ordine di tempo, visto che solo qualche tempo fa la Polizia locale è intervenuta nel quartiere di San Basilio e anche Tor Bella Monaca per liberare alcuni appartamenti. Si tratta di una zona nella quale gli agenti della Municipale sono intervenuti, nel corso di quest’anno, in più occasioni per sgomberare alloggi popolari occupati abusivamente.

Il monitoraggio delle case popolari da parte della Polizia locale resta costante

L’attenzione degli uomini della Polizia locale di Roma Capitale resta alta, soprattutto in considerazione del progetto del Comune di Roma di assegnare agli aventi diritto le case popolari a disposizione sul territorio romano. È evidente, quindi, che di comune accordo con l’Ente locale continueranno le attività di controllo da parte dei vigili urbani capitolini sugli alloggi popolari occupati abusivamente per consentire l’affidamento alle famiglie che ne hanno davvero necessità, quelle che risultano iscritte nell’apposita graduatoria stilata dal Comune di Roma.