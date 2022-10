Francesco Lollobrigida, chi è il nuovo ministro Ministro dell’Agricoltura: da Assessore di Ardea a Capogruppo FdI

Francesco Lollobrigida è il nuovo ministro Ministro dell’Agricoltura. Neto Tivoli il 21 marzo 1972, ha 50 anni. Ha iniziato a occuparsi di politica giovanissimo, militando nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Iviene eletto come consigliere comunale a Subiaco e come consigliere provinciale di Roma. Ma in pochi ricordano che è anche stato per un anno, tra il 2005 e il 2005, Assessore allo sport, cultura e turismo del Comune di Ardea. A nominarlo l’allora sindaco Carlo Eufemi. È stato anche Consigliere regionale nel Lazio, con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio di Renata Polverini.

Francesco Lollobrigida, la vita

Il nuovo Ministro dell’Agricoltura è il cognato della Premier Giorgia Meloni. È infatti sposato con la sorella Arianna Meloni e ha due figlie. Insieme alla cognata Giorgia, nel dicembre del 2012 – dopo aver abbandonato il PdL – è tra i fondatori di Fratelli d’Italia. Prima di arrivare a questa esperienza, nel 2008 era stato nominato presidente di Alleanza Nazionale per la sezione provinciale di Roma. La stessa carica l’aveva ricoperta dal 2010 al 2012 per il PdL, poi lasciato per passare al nuovo partito.

Difesa del Made in Italy

Francesco Lollobrigida è stato eletto nel 2018 capogruppo di Fratelli d’Italia. È un sostenitore delle comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti. L’obiettivo che ora si è posto il neo Ministro è quello della difesa della sovranità alimentare italiana e dei prodotti italiani. La scelta della denominazione Ministero, è stato fatto notare dall’esecutivo, è basata proprio su questa intenzione, come già fa la Francia. Ma la difesa del made in Italy in generale e degli interessi nazionali sarà, spiega l’esecutivo, obiettivo comune di tutto il governo, così come succede negli altri Paesi europei.