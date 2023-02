Incendio ad Aprilia, donna rimane intrappolata tra le fiamme: due carabinieri le salvano la vita

Aprilia. Un’azione eroica da parte di due uomini che, dinanzi al pericolo, non hanno esitato, né ceduto alla paura che avrebbe immobilizzato chiunque, in quella situazione altamente a rischio. Due carabinieri hanno salvato la vita di una donna, mentre il suo destino sembrava essere già stato decretato da un tremendo incendio.

Tremendo incendio in una palazzina di Aprilia

Un verso del Talmud recita più o meno così: ”Chi salva una vita, salva il mondo intero”. Ogni giorno, allora, tutto il mondo viene salvato da personalità come quella del Vice Brigadiere Daniele Giardino ed il Carabiniere Stefano Perrone che, qualche giorno fa, si sono precipitati all’interno di una palazzina in fiamme, completamente satura di fumo, per trarre in salvo un’anziana signora rimasta intrappolata al suo interno e che non riusciva a venirne fuori. Per questo, oggi, il Comandante Provinciale Colonnello Lorenzo D’Aloia, ha inteso oggi ricevere il Vice Brigadiere Daniele Giardino ed il Carabiniere Stefano Perrone, in servizio presso la Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, manifestando loro il vivo e sentito apprezzamento per l’operato svolto. Ma cosa era successo?

Una donna anziana rimasta intrappolata tra le fiamme

In particolare, l’11 febbraio 2023, i due militari dell’Arma, impiegati in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, erano intervenutin a seguito di un incendio, al secondo piano di una palazzina. Una volta arrivati sul luogo delle fiamme, i militari avevano provveduto prontamente a far evacuare l’edificio, di modo da mettere in salvo tutti gli occupanti, ma poi si erano resi conto che all’appello mancava una donna: una signora anziana intrappolata nelle fiamme che non riusciva a venir fuori dal suo appartamento.

Il salvataggio eroico dei carabinieri

E così, senza esitazione irrompevano all’interno dell’immobile saturo di fumo, prelevando la vittima esanime a causa delle inalazioni tossiche, mettendola così in salvo. I militari poi hanno allertato, nell’immediatezza, il personale sanitario che ha praticato tutte le cure del caso, riuscendo a rianimare la signora, mentre contemporaneamente i vigili del fuoco domavano le fiamme e l’incendio, evitandone l’ulteriore propagazione. Alla fine, i sopralluoghi hanno dimostrato che il tutto era stato innescato da una stufa a gas mal funzionante.