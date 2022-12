Latina, 12enne scrive una lettera di addio e si getta dalla finestra della scuola: ‘La vita fa schifo’

Aveva scritto un bigliettino di addio e aveva messo nero su bianco i suoi pensieri. Per lei la vita ‘faceva schifo’, non aveva importanza, non aveva senso. E così ieri mattina ha pensato di bene di entrare a scuola, come faceva sempre, ma con un obiettivo diverso: farla finita. Al suono della campanella della scuola media dell’istituto Corradino di Latina la ragazzina, di 12 anni, si è seduta tra i banchi, ha seguito le prime lezioni, poi al momento della ricreazione ha aperto la finestra e si è lanciata di sotto. In quel momento in aula non c’era nessuno, solo una compagna che sotto choc e incredula non ha potuto fare nulla, purtroppo, per impedire quel folle gesto.

La 12enne ha scavalcato il davanzale, con la scusa di avere caldo ha aperto la finestra, poi è precipitata di sotto facendo un volo di circa quattro metri. Fortunatamente è stata salvata dall’erba alta, che si trova in giardino. Perché se fosse caduta vicino al marciapiede in cemento, per lei forse non ci sarebbe stato nulla da fare.

Come sta oggi la ragazza

La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma, dove è sì in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Ora spetterà alla Polizia fare chiarezza e ricostruire quegli attimi: la 12enne che segue le lezioni e che approfitta poi della ricreazione per mettere in pratica quello che aveva già pensato. Lei, infatti, aveva scritto un bigliettino di addio: non voleva più vivere. La giovane sembrerebbe avere una serie di problemi familiari e sarebbe seguita dai servizi sociali, ma mai nessuno poteva immaginare quello che poi, purtroppo, è successo. In un mercoledì mattina come tanti. Lei aveva scelto la scuola, quella finestra al primo piano per togliersi la vita.

Cosa è successo a scuola

“Apro la finestra, ho caldo” – avrebbe detto la 12enne all’amica. Poi, in pochi istanti, si è lasciata cadere nel cortile, sotto gli occhi increduli della compagna di classe, che non ha potuto fare nulla. Sotto choc tutti i suoi amici, i professori, quelli che poco prima l’avevano vista tra i banchi. E non avevano notato nulla di strano. Ora resta da capire cosa sia successo e cosa abbia portato la ragazza a farla finita. Sempre più giovani, purtroppo, si sentono ‘inutili’, in una realtà così frenetica, tra like e cuoricini sui social, in un mondo fatto di apparenze dove forse non si riesce a guardare oltre la punta del naso. C’è chi si porta dentro dolori troppi grandi per quell’età. Chi non riesce a chiedere aiuto. E chi vede come unica soluzione quella di ‘sparire’. E per sempre.