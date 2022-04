Ostia, le fermate dei bus saranno spostate: dove passeranno gli autobus?

Le fermate degli autobus a Ostia saranno spostate. I cambiamenti interessano i due capolinea più importanti del X Municipio: Lido Centro e Acilia. Leonardo di Matteo, presidente della commissione di mobilità del Municipio X, ha annunciato che è quasi tutto pronto per la riorganizzazione delle fermate bus. Inoltre, nella giornata di ieri ha indetto una conferenza stampa per illustrare tutte le novità riguardo la mobilità del territorio.

Leggi anche: Cisterna: scende dal treno e distrugge la stazione ferroviaria

Le nuove fermate dei bus: cosa cambia

Sono ormai anni che i cittadini e i lavoratori del territorio richiedono, per l’evidente situazione drammatica, una messa in sicurezza di alcune fermate, che per essere raggiunte bisogna attraversare altri capolinea o strade pericolose. Per esempio, per raggiungere il capolinea della c19 è necessario attraversare il capolinea dello 01. Infatti la c19 anche subirà spostamenti insieme alle fermate Atac delle linee bus 05, o5B e 062, che non saranno più nel piazzale della Stazione del Lido ma nella vicinissima Via delle Vele.

I parcheggi saranno spostati nello spazio liberato dalle fermate e i cassonetti saranno portati dall’Ama nelle vie limitrofe. La dislocazione all’esterno delle stazioni riguarda anche Acilia, dove sarà costruito un impianto semaforico che consentirà ai passeggeri di attraversare le strisce pedonali senza la paura perenne di essere investiti mentre cercano di raggiungere le fermate delle linee 04B, 012, 063, 017 e 068, situate al di là di Via Ostiense.

Leggi anche: Roma, caos trasporti: tagliati i fondi extra per Atac e Cotral, da oggi 1000 corse in meno