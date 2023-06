Pomezia, spaccia in strada e usa il negozio per coltivare la droga: arrestato commerciante

Nella serata di domenica, infatti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, in via Berlinguer hanno fermato il ragazzo. Il giovane, un 21enne, era in auto, in compagnia di un amico 20enne. I militari hanno deciso di sottoporre entrambi a un controllo più approfondito perché i due, alla vista dei militari, hanno deciso di cambiare direzione.