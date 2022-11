Roma. ‘Ci hanno picchiati e derubati’, ragazzini nel mirino di due ladri

Avevano raccontato di essere stati avvicinati da due ragazzi e di essere stati picchiati. Non lo stesso giorno e non nella stessa zona. Ma dalle stesse persone. La prima rapina ai Colli Albani, in stazione, la seconda a Re di Roma: protagonisti minorenni finiti nel mirino di due ladri, poco più che ventenni, che nell’estate scorsa hanno seminato il panico. Ed erano diventati un incubo. Ora, però, i due baby malviventi sono stati rintracciati.

Le indagini

Dopo le indagini, portate avanti dall’estate, gli agenti del Commissariato Appio hanno eseguito una misura cautelare a carico di una coppia di giovani, che dovranno rispondere delle due rapine aggravate nei confronti di due minorenni. La prima alla stazione dei Colli Albani, la seconda a Re di Roma: in due giorni diversi, ma con le stesse modalità perché entrambi i ragazzini sono stati picchiati e poi derubati delle catenine d’oro. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, però, è stato possibile riconoscere i due ragazzi. Che ora sono finiti nei guai.

L’arresto

I due giovani, un ragazzo e una ragazza di 21 e 20 anni, sono stati rintracciati all’interno di una casa occupata, nel quartiere di Torpignattara. Per il 21enne è stata applicata la custodia cautelare in carcere, mentre per la 20enne il Giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.