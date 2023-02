Roma, esplode una tubatura: allagata Via Gregorio VII. Strada chiusa

Roma. Tubatura esplosa in Via Gregorio VII nelle primissime ore di questa mattina, lunedì 6 febbraio 2023, con evidenti problematiche per tutti i residenti che hanno avuto un risveglio ”bagnato”, volendo spezzare con un po’ di ironia. Ma non troppa, perché la perdita d’acqua che ne è conseguita è stata abbastanza copiosa da portare inevitabilmente alla chiusura di un relativo tratto stradale in quella zona. Acqua, disagi, strade chiuse: un’equazione che può dare solamente un risultato, che si chiama traffico.

Via Gregorio VII invasa dalle acque

Un cloaca, un fiume d’acqua che ha invaso Via Gregorio VII nella mattinata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, a seguito di una rottura improvvisa di una tubatura dell’acqua all’altezza del civico 295, nei pressi del quale si sarebbe aperto un vero e proprio cratere come alcuni residenti ci segnalano in redazione. La rottura si è verificata alle prime luci dell’alba, in quanto la segnalazione alla Polizia Locale sarebbe arrivata intorno alle 5.20 del mattino. Subito dopo, è stata avvertita la società Acea che si è messa all’opera, insieme all’ausilio dei Vigili del Fuoco, per poter riparare al danno. Intanto un tratto di strada è stato chiuso con conseguenti disagi sull’intera zona coinvolta.

Guasto in centrale: rubinetti a secco e scuole chiuse a Roma nord

Tubatura esplosa e risveglio ”bagnato”

Precisamente il tratto chiuso sarebbe posizionato all’altezza di Via San Damaso, direzione centro, per i lavori in corso. Nelle ultime ore si stanno predisponendo anche delle autobotti sulla zona per rifornire i residenti. Inutile sottolineare i disagi da parte dei residenti che non ne possono più di queste perdite improvvise che non fanno altro che aumentare lo sconforto sulle strade capitoline, già particolarmente colpite da traffico, intasamenti e problematiche varie. Non è di certo la prima volta che accade, né in zona né in altre parti del quadrante. C’è chi accusa che tali lavori ed interventi siano sufficienti solamente a mettere delle ”toppe”, che prima o poi cedono completamente e incrementano i danni.