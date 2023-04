Roma, incidente sul GRA: l’auto si ribalta sulla strada, traffico fermo

Roma. Un incidente particolarmente duro, e pericoloso, a giudicare soprattutto dalle immagini che provengono direttamente dal luogo del sinistro, in cui l’auto coinvolta compare completamente ribaltata, sottosopra. Le apprensioni sono tutte per il conducente e le sue condizioni di salute, per le quali, al momento, non abbiamo aggiornamenti. Il fatto è accaduto proprio nell’ultima ora di oggi, sul Grande Raccordo Anulare, altezza dell’uscita Tiburtina, sulla corsia esterna.

Grave incidente sul Raccordo: un ferito in codice rosso, code dalla Pontina alla Tuscolana

Oggi, 28 aprile 2023, è venerdì, ma il traffico non si cura del fine settimana e continua ad affollare le strade. Soprattutto il Grande Raccordo Anulare, che nelle sue ore di punta può essere un vero e proprio inferno per i viaggiatori in transito nella Capitale. Tuttavia, il pericolo, anche a velocità sostenute è sempre dietro l’angolo. Nell’ultima ora di questa mattina, infatti, si è verificato un incidente che, a giudicare dalle foto inviateci, sembra essere stato particolarmente pericoloso. Un sinistro che è stato in grado di far ribaltare completamente l’auto coinvolta, che si è ritrovata sottosopra. Sul posto, dopo le segnalazioni, si sono immediatamente precipitati gli operatori del 118 per prestare i primi soccorsi ai conducenti coinvolti. Al momento non ci sono informazioni in merito alle loro condizioni di salute. Il sinistro si è verificato sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita Tiburtina. Inevitabilmente, il blocco della strada per i rilievi ed i soccorsi, ha innescato una forte ripercussione sul traffico veicolare e la viabilità.