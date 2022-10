Roma, incidente sul lavoro: 26enne tosta il pane nel ristorante e resta folgorato

Ancora un incidente sul lavoro a Roma, questa volta fortunatamente con un epilogo ‘migliore’. Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in un ristorante di via Prenestina, a Tor Pignattara, un ragazzo di appena 26 anni, che stava tostando il pane, è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Un infortunio, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

Incidente sul lavoro in un ristorante di Tor Pignattara

Il ragazzo, dipendente del ristorante, stava tostando il pane, quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Il giovane è stato immediatamente soccorso, trasportato all’ospedale San Giovanni, dove fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Tor Pignattara, per tutti i rilievi: ora spetterà ai militari capire cosa sia successo, indagare sulla vicenda. E su quell’ennesimo infortunio sul lavoro, che avrebbe potuto avere un epilogo diverso.

Operaio morto in via della Nocetta

E se il ragazzo, fortunatamente, non è in pericolo di vita, lo stesso purtroppo non si può dire di un operaio di 47 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 16, mentre stava riparando il tetto di una villetta in via Nocetta, è precipitato. Ed è morto sul colpo. L’uomo, di origini moldave, era intento ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione: era salito sul tetto dell’abitazione quando, pochi minuti dopo le 16:00, è precipitato nel vuoto. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Ed è solo l’ultimo, purtroppo, di una lunga scia di operai, che hanno perso la vita sul lavoro.