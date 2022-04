Roma, paura nel pomeriggio: crolla un grosso albero sui clienti di un bar

Roma. Il vento forte e impetuoso che ha soffiato in queste ultime ore nella Capitale, non ha mancato di provocare grandi danni alla città e alla popolazione. In alcuni casi, si è sfiorata anche la tragedia, come nel caso di oggi pomeriggio. Infatti, proprio nel quartiere Prati, precisamente in via Paolo Emilio, civico 15, un albero di grosse dimensioni è crollato sopra gli arredi esterni di un bar.

Albero crollato su un bar di Prati

L’allarme è scattato intorno alle 16.10 di oggi, sabato 23 aprile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, i clienti sono tutti illesi, anche quelli che si trovavano all’esterno in quel momento, in un momento di assoluto relax. Tutti salvi, dunque, ma solamente grazie al gazebo allestito all’esterno della struttura che è stato in grado di attutire lo schianto dell’albero.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto, dopo le segnalazioni, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a tagliare il tronco dell’esemplare caduto che si era piazzato in mezzo alla carreggiata ostruendo il traffico stradale. Successivamente hanno provveduto a metter in sicurezza lo spazio esterno e la zona circostante. Solamente un grande spavento, è rimato per alcuni minuti nell’animo dei clienti hanno segnalato il caso.