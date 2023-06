Roma, turista scatenata: prima fa il bagno nella Fontana di Trevi, poi prende a calci la vigilessa (VIDEO)

Forse voleva imitare Anita Eckberg nella famosissima scena del film “La dolce vita” di Fellini. Ma l’epilogo non è sicuramente stato lo stesso. Ad attendere la turista fuori dalla fontana di Trevi non c’era di certo Marcello Mastroianni, ma una pattuglia di agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

Anzi, visto che la donna non ne voleva sapere di uscire dall’acqua e proprio come nel film sembrava invitare i caschi bianchi ad entrare, ecco che un agente si è fatto coraggio e, in divisa, l’ha raggiunta, per costringerla a tornare fuori.

Ennesimo sfregio ai monumenti romani

È successo ieri sera a Roma, dove la donna, incurante dei divieti, si è spogliata e, sotto gli occhi di centinaia di persone, è entrata nella fontana monumentale e ha iniziato a fare il bagno, facendosi beffe di chi le stava attorno. Alla vista degli agenti, ha anche iniziato insultarli e, quando il vigile è entrato nella fontana per raggiungerla, la donna ha tentato una fuga, anche se nel frattempo manteneva alta la provocazione.

Una volta uscita dall’acqua, la situazione è precipitata. La turista, cappello in testa e sigaretta in bocca, ha sferrato un calcio sullo stomaco a una delle agenti, facendola cadere a terra. La vigilessa è stata soccorsa da alcuni colleghi, mentre gli altri tenevano a bada, in modo tranquillo, la turista, che non sembrava affatto pentita o turbata da quanto appena fatto.

La donna è stata poi identificata e denunciata. Si tratta dell’ennesimo tuffo nelle fontane romane, usate come vasche da bagno da turisti e da senzatetto. Continui sfregi a una città piena di problemi. L’intera scena è stata ripresa da decine e decine di persone e uno dei video è stato pubblicato dalla pagina social Welcome to Favelas, suscitando l’indignazione (e la rassegnazione) dei cittadini.