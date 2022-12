Roma, va a buttare la spazzatura e lascia l’auto accesa: ladro le ruba la macchina e la investe

Ha rubato la macchina approfittando di un attimo di distrazione, un brevissimo lasso temporale nel quale una 62enne è scesa dalla sua auto, il tempo necessario a buttare i sacchetti della spazzatura nei cassonetti. Non aveva pensato che potesse succedere qualcosa, era davvero una questione di secondi… Invece un ladro ha approfittato proprio di quella frazione di secondi per prendere la Mercedes lasciata con le chiavi inserite e accesa e tentare la fuga.

Il ladro ruba l’auto e investe la proprietaria

Ma proprietaria dell’auto, appena si è accorta di quello che stava succedendo, non deve aver pensato alle conseguenze e si è messa davanti alla macchina nel tentativo di sbarrare la strada al malvivente che non ha pensato proprio a fermarsi per evitare di investire la donna. L’ha travolta. È successo tutto in una manciata di secondi in via Ignazio Silone, Laurentino, nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 dicembre. La vittima che intanto aveva dato l’allarme alle forze dell’ordine è stata trasportata in ospedale, al San Giovanni in codice giallo.

I carabinieri indagano sull’accaduto

I Carabinieri si sono subito messi sulle tracce della Mercedes e in un primo momento l’avevano anche intercettata, ma non sono riusciti a fermarla, il conducente è riuscito ancora una volta a scappare. Qualche ora più tardi però l’auto è stata trovato abbandonato dagli uomini dell’Arma che stanno portando avanti le loro attività investigative per risalire all’uomo che oltre ad aver rubato l’auto ha travolto la proprietaria. Preziosa risulterà la testimonianza della vittima che ha avuto modo di vedere il ladro, non è poi escluso che in zona ci siano negozi con videosorveglianza che possano aiutare gli investigatori a risalire all’identità del malvivente che potrebbe essere accusato di furto e lesioni.