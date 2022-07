Stefano Fresi e la polemica contro i rifiuti: ‘Gualtiè, che volemo fa?’

Dopo lo sfogo di Myrta Mellino e Anna Foglietta, ecco che arriva anche l’attore Srefano Fresi, stanco, della situazione rifiuti a Roma. Quella città che ogni giorno ci regala una bellezza diversa, invidiata da tutti e considerata una delle più belle al mondo è la stessa città che negli ultimi anni è diventata invivibile, è diventata ‘una discarica’. Quindi, ‘Gualtiè, che volemo fa?’

Le parole di Stefano Fresi

In un’intervista la Repubblica, l’attore si è lasciato andare in uno sfogo contro quelle che sono le condizioni della Capitale. Che ogni giorno, non fa altro che peggiorare. Giusto ieri notte il rogo a Centocelle, con conseguenze inimmaginabili, ha dato l’ennesimo esempio di come gran parte della città ‘sia lasciata allo sbando’. Siamo di fronte a una maxi emergenza nella Capitale e, tutti, hanno bisogno di risposte e fatti.

Da giorni Roma è nel degrado più assoluto

Stefano Fresi ha parlato soprattutto delle problematiche che, tutti i giorni, i cittadini sono costretti ad affrontare. E il più delle volte senza una soluzione. “A differenza dei turisti che decidono se andar via e quanto rimanere, i romani devono rimanere per forza. Non possono abbandonare la loro vita. Roma è sicuramente una città complessa da gestire. Ma le cose devono cambiare“. E fa riferimento alle strade, invase dai rifiuti, le vie del centro coperte da plastica, i trasposti che puntualmente hanno qualche problema e creano disagi.

Incendio a Centocelle

Fresi è nato a Centocelle e vedere la sua città in quelle condizioni è stato davvero difficile. “L’ho vista trasformarsi da una piazza di spaccio a una zona commerciale. Ieri mi hanno chiamato tutti, non si può tornare indietro”.

