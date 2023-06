Allarme Listeria, il ministero della Salute ritira salse e affettati: ecco quali

Il ministero della Salute ha segnalato una nuova allerta alimentare per alcuni prodotti nei quali è stata registrata la possibile presenza di Listeria: una infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes, generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. Ed è a un alimento specifico che il Ministero si riferisce: salse appartenenti a diversi lotti, anche a importanti marche.

Quali sono i lotti di salsa ritirati

I lotti di salsa ritirati appartenevano ai marchi di Cucina Nostrana, Fresche Bontà e I Freschissimi. L’allarme è scattato anche per una confezione di affettati. Il ministero della Salute, attraverso il suo portale ufficiale, ha elencato le salse di tonno e di radicchio ritirate dal mercato. Un avvertimento rivolto ai consumatori per evitare di contrarre l’infezione che può portare: diarrea, disidratazione, dolore addominale, dolori muscolari, febbre, linfonodi ingrossati, mal di testa, perdita di peso, sete, vomito.

L’elenco dei prodotti ritirati

Il Ministero ha pubblicato l’elenco degli alimenti a rischio per la salute dei consumatori sono: alcuni prodotti di Cucina Nostrana S.r.l. Unipersonale nello stabilimento di via Sergio Toniolo 3 a Maerne di Martellago, in provincia di Venezia. Qualora alcuni consumatori avessero in casa lo specifico alimento l’autorità sanitaria si raccomanda di non consumarlo e restituirlo al punto vendita.

Nello specifico si tratta di: Cucina Nostrana, numero di lotto 23213 e data di scadenza 23/06/2023; Fresche Bontà venduta in supermercati Pam Panorama, numero di lotto 23215 e data di scadenza 25/06/2023; I Freschissimi della catena Alì con numeri di lotto 23212 e 23214 con date di scadenza 22/06/2023 e 24/06/2023. Anche per alcuni affettati vale il medesimo allarme e il prodotto in questione in questo caso è l’Antipasto Parma Dop IGP da 100 grammi prodotto da Brendolan Service nello stabilimento di Langhirano (PR). In questo caso, l’alimento è commercializzato nelle filiali ALDI.

Listeria: quali sono i soggetti più a rischio

La Listeria è un batterio particolare che provoca una infezione alimentare che si trasmette principalmente per via alimentare. Particolare attenzione devono avere le donne in gravidanza, gli immunodepressi, seppure anche i soggetti sani devono prestare attenzione alle conseguenze dovute alle infezioni, per quanto i sintomi potrebbero essere più lievi.