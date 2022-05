Lulù Selassié sta con LDA? Ecco cosa hanno scoperto i fan

Dopo la rottura con Manuel sembra che Lulù sia già andata avanti. Il suo bello sarebbe LDA, figlio di Gigi D’Alessio, allievo della scuola di Amici. Tante le indiscrezioni che vedono protagonisti i due, il web sembra impazzito e tutti sostengono che sia nato un nuovo amore. Vediamo bene di cosa si tratta.

La fine della storia di Manuel e Lulù è andata bene per tutti

Diciamo che non ci sono state molte disapprovazioni per la fine della storia di Manuel e Lulù. Tutti sapevano che prima o poi sarebbe successo. Alcuni hanno sempre sostenuto che Manuel non l’avesse mai voluta e che solo, una volta fuori dal programma, si fosse dichiarato per visibilità. Altri invece pensano che Lulù fosse troppo apprensiva nei confronti del ragazzo e lo stesse spegnendo. Insomma, chi per una ragione o per un’altra, diciamo che questa rottura è stata più un bene che un male.

Addirittura l‘ex compagna di viaggio all’interno del Gf, Manila Mazzaro, che ha vissuto tutto l’inizio della storia, ha dichiarato che si era accorta da subito la differenza tra i due caratteri e che non poteva continuare ancora per molto.

LDA e Lulù Selassié: nuovo amore?

Dopo la delusione d’amore, Lulù ha deciso di concentrarsi solo su stessa e la sua carriera. Soprattutto ultimamente ha condiviso la sua passione per la musica e quindi immediatamente i fan hanno pensato a una “accoppiata”. “Perché non possono cantare insieme? Starebbero sicuramente benissimo”. Al momento nessuna conferma, chissà se le cose potranno evolversi.