Volantino Mediaworld, ‘Mega Sconti’: TV e smartphone in promozione fino al 17 agosto

Non si fermano nemmeno ad agosto gli sconti Mediaworld, con tante offerte per tutti i clienti fino a dopo Ferragosto. Smartphone, pc, tablet, in offerta a condizioni davvero vantaggiose. Scopriamo dunque tutti i dettagli delle nuove promozioni della nota catena di prodotti per l’elettronica.

Offerte smartphone MediaWorld nuovo volantino agosto 2022

Tra le offerte della nuova campagna promozionale Mega Sconti troviamo molti cellulari Android e Apple. Non mancano gli sconti anche per ciò che riguarda gli accessori. Tra gli articoli in offerta i prodotti Samsung, Xiaomi e chiaramente iPhone.

Sconti cellulari Android

Partiamo dalla telefonia Android. Samsung Galaxy A13 64 GB è a 149.00 euro invece di 199.00 euro con il 25% di sconto. Xiaomi 11T PRO 5G costa 419.00 euro invece di 699.99 euro. Samsung Galaxy S22 a 1.099.00 euro con il 20% di sconto. Xiaomi Redmi Note 11 Pro a 299.00 euro, Redmi Note 11 è a 186.75 anziché 249.00 euro con un ribasso del 25%. Xiaomi Redmi 10C costa 164.25 euro con uno sconto del 25%. Samsung Galxy A53 5G a 333.00 euro invece di 469.00 euro.

Offerte iPhone MediaWorld volantino

Per ciò che riguarda gli smartphone della ‘mela’ ecco iPhone 11 128 GB a 535.00 euro con un ribasso del 20%. Il prodotto è disponibile nei colori purple, red, green, yellow.

Promozioni PC volantino Mega Sconti

Vediamo ora quali sono i prodotti per l’informatica in offerta. Apple MB PRO MNEH3T è in offerta a 1447.00 euro, Monitor Acer SB241YAbi a 127.92 euro, HP 15S-FQ2094NL a 369.85 euro anziché 569.00 euro. E ancora: Apple MacBook Air 13 a 1.106.10 euro con un ribasso del 10%. Oppure Acer Aspire 3 A315-23-R1JZ a 440.30 euro.

Tutte le offerte

Per scoprire tutte le altre offerte del nuovo volantino MediaWorld clicca qui. Maggiori dettagli, condizioni e informazioni sul sito ufficiale dell’azienda. Le offerte, ad ogni modo, saranno valide fino al prossimo 17 agosto 2022.