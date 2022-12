Incidente mortale ad Ardea: giovedì i funerali della 21enne Desiree Pasquali

Prima la serata insieme in un locale del litorale romano, poi quel terribile schianto con l’auto. Che non ha lasciato scampo a due ragazze, poco più che ventenni: Desiree Pasquali, di Ardea, e Aurora Pederzani, una 22enne che viveva in Lombardia, nel comune di Melzo. Due amiche unite dallo stesso tragico destino: le ragazze nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale nel territorio di Ardea, sulla litoranea Ostia-Anzio, in Via delle Pinete. E ora a distanza di giorni da quell’impatto fatale contro l’albero si terranno i funerali di Desiree.

Incidente mortale ad Ardea: le vittime sono le 20enni Aurora e Desiree

Dove e quando ci saranno i funerali di Desiree Pasquali

L’ultimo saluto si terrà giovedì 8 dicembre, alle 15, nella Chiesa San Gaetano da Thiene ad Ardea. Nella sua Ardea, quella di Desiree Pasquali che a 21 anni, come tutte le ragazze della sua età, aveva tanti sogni nel cassetto. Spezzati via in pochi istanti. La serata con l’amica, poi il ritorno verso casa a bordo dell’auto, una Fiat Grande Punto. Il controllo che si perde, l’auto che esce fuori strada e finisce la sua folle corsa contro un albero. Uno schianto violento, che non ha lasciato scampo a entrambe le giovani: tutte e due sono morte sul colpo, i loro cuori all’arrivo dei soccorritori avevano già smesso di battere.

Una strada “killer”

Quella strada, via delle Pinete, pochi giorni prima della morte di Aurora e Desiree, aveva fatto da ‘sfondo’ a un altro terribile incidente in cui ha perso la vita Rocco Raso, un uomo di 62 anni. Lui si trovava in auto con il figlio, stava tornando a casa, nel consorzio, quando un 38enne alla guida di una vettura li ha centrati in pieno. Immediati i soccorsi, ma il 62enne è morto qualche ora dopo in ospedale. Il conducente dell’auto, invece, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Anzio: guidava ubriaco e ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Tre vite diverse, tre passati lontani, tre persone senza futuro. Legate da un tragico destino: Desiree, Aurora, Rocco sono morti su quella strada. E in pochi e tragici istanti.